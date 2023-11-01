Курс валют НБУ на 1 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 31 октября, понизился до уровня 36.28 за 1 доллар.
Евро подешевел на 2 коп до 38.55 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 3.89 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 44.11 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 40.10 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 8.68 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.281200
|EUR
|Евро
|38.545100
|RUB
|Рубль
|0.388990
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.114300
|CHF
|Швейцарский франк
|40.098600
|PLN
|Польский злотый
|8.681200