Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 31 октября, понизился до уровня 36.28 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 38.55 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.89 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 44.11 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 40.10 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 8.68 за 1 польский злотый.