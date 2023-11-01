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Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 31 октября, понизился до уровня 36.28 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 38.55 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.89 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 44.11 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 40.10 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 8.68 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.281200 --0.085
EUR Евро 38.545100 --0.017
RUB Рубль 0.388990 --0.002
GBP Фунт стерлингов 44.114300 --0.036
CHF Швейцарский франк 40.098600 --0.201
PLN Польский злотый 8.681200 +0.028

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