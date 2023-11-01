У нардепа Дубинского снова проводят обыски – СМИ

Утром 1 ноября правоохранители проводят ряд обысков у народного депутата Александра Дубинского.﻿ Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

По словам источника издания, речь идет об организации незаконного выезда родни сожительницы депутата.

Напомним, 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского. Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".

В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.

В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сторис Instagram.

9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.