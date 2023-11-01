ПВО ночью сбила 18 "Шахедов" и одну ракету – Воздушные силы

Ночью 1 ноября россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и ракетой Х-59. Силы ПВО сбили 18 вражеских дронов и ракету.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Ракету Х-59 и часть "Шахедов" запустили из Курской области РФ, остальные ударные беспилотники – из Приморско-Ахтарска, РФ.

"В общей сложности сбиты 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59" , – говорится в сообщении.

Ударные БпЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, отметили в командовании.