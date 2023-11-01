На фронте за сутки почти 70 столкновений с оккупантами – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений между украинскими военными и российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 1 ноября.

Всего враг нанес 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Песчаное, Новосергеевка, Чернещина, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Макеевка Луганской области; Верхнекаменное, Александрополь, Орловка, Спорное, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Ласточкино, Константиновка, Веселый Гай, Ганновка, Новомихайловка Донецкой области; Малиновка, Новоданиловка Запорожской области; Урожайное, Никольское, Ивановка, Берислав, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отразили более 10 атак противника.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клищеевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак окупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.