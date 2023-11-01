Силы обороны за сутки ликвидировали почти 700 военных РФ – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 680 военных РФ, а также уничтожили 12 танков, 23 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 28 дронов оперативно-тактического уровня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 301 490 (+680) человек,
- танков − 5 223 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 9 834 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 7 250 (+23) ед,
- РСЗО − 846 (+2) ед,
- средств ПВО − 563 (+1) ед,
- самолетов − 321 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 468 (+28) ед,
- крылатых ракет − 1 547 (+1),
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 624 (+34) ед,
- специальной техники – 1 019 (+3) ед.