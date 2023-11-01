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Силы обороны за сутки ликвидировали почти 700 военных РФ – Генштаб

Силы обороны за сутки ликвидировали почти 700 военных РФ – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 680 военных РФ, а также уничтожили 12 танков, 23 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 28 дронов оперативно-тактического уровня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 301 490 (+680) человек,
  • танков − 5 223 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 834 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 7 250 (+23) ед,
  • РСЗО − 846 (+2) ед,
  • средств ПВО − 563 (+1) ед,
  • самолетов − 321 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 468 (+28) ед,
  • крылатых ракет − 1 547 (+1),
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 624 (+34) ед,
  • специальной техники – 1 019 (+3) ед.

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