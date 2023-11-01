Блинкен и Остин объяснили необходимость продолжения помощи Украине

Без финансовой поддержки США и НАТО, украинцы могут проиграть эту войну. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям во вторник, 31 октября, сообщает Голос Америки.

Сенатор Дик Дурбин спросил, не преувеличивает ли президент Украины Владимир Зеленский, когда говорит, что "без финансовой поддержки США и НАТО мы эту войну проигрываем", глава Пентагона ответил:

"Он не преувеличивает. Как вы знаете, мы предоставили Украине значительные объемы безопасности помощи. К тому же, через наше лидерство, наш пример, около 50 других стран присоединились, чтобы вместе работать в коалиции, чтобы также оказывать помощь. Они выделили близко 35 миллиардов долларов на эти общие усилия. Я думаю, что наше лидерство в этих усилиях действительно имеет значение" , - отметил Остин.

Сенатор Дурбин поинтересовался, как на Украине скажется, если Конгресс США по инициативе спикера Палаты представителей будет финансировать только поддержку Израиля. "Что бы это означало, если бы мы отступили и не финансировали поддержку народа Украины, чтобы дать отпор Путину в этот момент?" - спросил сенатор Дурбин от штата Иллинойс.

— Думаю, это нанесет ужасный ущерб нашим ценностям, а также нашим основным интересам, потому что все мы объединены в желании ответить агрессорам", - ответил госсекретарь Энтони Блинкен.

— Как это окажет влияние на НАТО, если Соединенные Штаты не поддержат их [украинцев]? – продолжал сенатор.

Блинкен ответил, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США европейские партнеры, скорее всего, также остановят свою поддержку.

"Во-первых, то, что мы видим сейчас — это удивительное объединение НАТО. Альянс, который на самом деле становится сильнее и больше против агрессии Путина. Альянс, отдельные его члены, существенно активизировавшиеся. С точки зрения распределения бремени, это пример, когда мы наблюдаем очень значительное распределение бремени, которое почти наверняка исчезнет, если мы уйдем" , — отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул: "Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО, что вызовет выполнение наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО" .

"Это послало бы также сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы тоже можем. И тогда мы, скорее всего, будем иметь мир, полный конфликтов. И это мир, который не подходит Соединенным Штатам. Для нас значительно лучше поддержать наши усилия сейчас, добиваясь успеха, чем заплатить гораздо более высокую цену позже, когда нам придется иметь дело с агрессией" , — заявил Блинкен.

Относительно применения статьи 5 в уставе НАТО сенатор от штата Род Айленд Джейк Рид поинтересовался перспективой, могут ли США отправить американских солдат на войну в Европе?

"Если мы не пришлем ресурсы [сейчас в Украину], увеличится ли вероятность того, что когда-нибудь нам придется отправить молодых американцев в Европейский театр войны" , - спросил сенатор Рид.

"Абсолютно, сенатор Рид. Я думаю, если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. Если вы — страна Балтии, вы думаете: я следующий. И, знаете, я не сомневаюсь, что рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в перестрелке" , - ответил глава Пентагона Ллойд Остин.

Джейк Рид, сенатор: "Итак, в определенном смысле это сводится к выбору между предоставлением им [украинцам] инструмента для выполнения работы или видеть наших солдат в бою?"

Ллойд Остин, министр обороны США: "Я согласен с этим, сэр" .

Ллойд Остин рассказал, что в Вашингтоне понимают стратегию Путина затянуть эту войну. И заверил, что США пытаются сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.

"В Украине Путин почувствовал, что может переждать. Это часть его стратегии, основная часть его стратегии. Он надеется, что Западу надоест поддерживать Украину, и таким образом он скоро добьется своего. Если это так, если мы не будем поддерживать Украину, и Путин победит, он не остановится на Украине. Мы это знаем, все это знают. Поэтому я считаю, что важно делать все необходимое, чтобы поддержать Украину и Израиль и помочь защитить свою суверенную территорию" , - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона в очередной раз подчеркнул, что войны как в Украине, так и в Израиле влияют на национальные интересы США.

Ллойд Остин: "Важно напомнить себе, что происходящее в Украине и происходящее в Израиле имеет значение не только для Украины и Израиля, это имеет значение для нас. Это также влияет на нашу национальную безопасность. Мы также должны напомнить себе, что эти страны воюют каждый день, и там каждый день гибнут люди. В Украине Путин продолжает атаковать мирное население и совершать отвратительные военные преступления. Поэтому эти страны срочно нуждаются в ресурсах, чтобы они могли продолжать защищать свою суверенную территорию" .

Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что помощь Украине и Израилю не следует разделять, поскольку обе войны, по его словам, связаны между собой.

Сенатор Дик Дурбин спросил Блинкена о визите делегации ХАМАС в Москву накануне.

— Господин госсекретарь, совпадение ли это, что Путин пригласил главу террористической организации ХАМАС в Москву лишь через несколько дней после нападения [на Израиль] 7 октября, ужасной резни, которую вы достаточно детально описали. Считаете ли вы, что есть совместные усилия между делом Путина и террористами ХАМАС? – спросил сенатор Дурбин.

— Путин очень сильно пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, он надеется, что это отвлечет нас, наше внимание от Украины и его агрессии в Украине. И это приведет к тому, что Соединенные Штаты отзывают свои ресурсы, прекратят свою поддержку. В то же время, он объединился именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле. Поэтому мы считаем, что эти вещи очень объединены, и это одна из причин, почему наш запрос является общим, - пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Оба чиновника, которые докладывали на слушании в Сенате - Госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин - отметили, что финансовая помощь является инвестицией в оборонную промышленную базу США и помогает США пополнять и обновлять собственные оборонные запасы.

Ранее президент США Джо Байден 20 октября подал в Конгресс новый запрос о финансировании поддержки Израиля и Украины. Запрос включает 61,4$ млрд помощи Украине и 14,3$ млрд помощи Израилю. Также, в новом запросе на финансирование предусмотрено $9,15 млрд на гуманитарную поддержку. Эти деньги будут направлены через Госдеп для оказания гуманитарной помощи Украине, Израилю, Газе и другим нуждам.

Хотя большинство законодателей поддерживают помощь Украине, существуют разногласия относительно того, как должно проходить голосование. Спикер Палаты представителей Конгресса США конгрессмен-республиканец Майк Джонсон выступает за отдельное голосование о помощи Израилю и Украине.

Во вторник на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин пытаются убедить законодателей поддержать инициативу Байдена по дополнительной помощи Израилю и Украине.