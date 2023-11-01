ХАМАС заявил, что некоторых раненых и иностранцев эвакуируют из Газы

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что некоторые иностранцы и раненые палестинцы могут эвакуироваться из Сектора Газа в Египет, сообщает Украинская правда.

Как заявляет министерство внутренних дел Газы, около 81 раненого палестинца выедут через пограничный переход Рафах для лечения в египетских больницах.

Кроме того, некоторые иностранцы и лица с двойным гражданством, как ожидается, также смогут попасть в Египет. В частности, в список вошли работники Международного комитета Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии.