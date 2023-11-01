Оккупанты обстреляли почти 120 населенных пунктов, это наибольше за год – МВД

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали населенные пункты в Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. ﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.

"В течение суток враг обстрелял 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это наибольшее количество городов и сел, которые попали под удар. Ночью оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть погибшие и раненые" , – сообщил министр.

Полтавская область: около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В течение нескольких часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения. Обошлось без жертв.

Харьковская область: вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения.

По данным ГСЧС, во вторник вечером враг атаковал территорию Изюмского района, в результате чего повреждения получило здание пожарной части. Люди не пострадали.

Донецкая область: в результате обстрела поселка Пивденное (Южное) погиб один человек.

Днепропетровская область: оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район. Под удар попал город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Херсонская область: враг обстреливал регион в течение всей ночи. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривное в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи российские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львовское.

Николаевская область: в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.