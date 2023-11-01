В Пентагоне прокомментировали наступление российских войск под Авдеевкой

Российские войска проводят в Украине, в том числе в районе Авдеевки, "наступательные операции с ограниченным эффектом". Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, украинские воины добиваются "определенных дополнительных успехов и прогресса" на поле боя.

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях" , - сказал Райдер.

Он отметил, что США сосредоточены на дальнейшем оказании помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Райдер также добавил, что союзники продолжают обучать украинских военных в Германии.