Республиканцы выдвинули Байдену условия для продления поддержки Украины

В Республиканской партии выдвинули требования к администрации президента США Джо Байдена для дальнейшей поддержки Украины. С соответствующим заявлением выступил конгрессмен от штата Калифорния Майк Гарсиа, сообщает Лига.net.

По его словам, Байден и президент Владимир Зеленский должны предоставить Конгрессу США "стратегию победы" с точными оценками, конечной целью и критериями завершения войны.

Он отметил, что избирательное раскрытие информации и дополнительные запросы на помощь Украине по $12 млрд в месяц без четкого определения "стоимости выполнения стратегии победы" являются неприемлемыми.

Конгрессмен заявил, что Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны четко информировать американцев о ходе войны, включая детали прогресса Украины, причины патовой ситуации на фронте, а также обновление информации о наступлении Сил обороны.

Также, по требованиям республиканцев, Байден и Остин должны объяснить необходимость дальнейшей помощи — это включает разъяснение, какое оружие отправляется и как оно поможет выиграть войну.

Партия хочет, чтобы Белый дом предоставил список вооружений, которые могут изменить патовую ситуацию на фронте, но еще не были предоставлены Украине.

Законодатель хочет, чтобы Байден объяснил, что произойдет, если помощь США прекратится и откажутся ли от поддержки партнеры по Европейскому Союзу и НАТО.

От Казначейства и Минфина США требуют отчета перед Конгрессом об уровне выполнения санкций против России. Кроме этого, Гарсиа настаивает на полномасштабной санкционной политике против РФ со стороны США и НАТО, которая включает все виды нефти, зерно и редкоземельные минералы.

Отдельным пунктом конгрессмен назвал Крым и задался вопросом, совпадают ли интересы США и Украины насчет оккупированного полуострова.

"Считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым? Для этого обсуждение было крайне засекреченной площадкой" , — отметил он.

От Байдена и Зеленского хотят продолжения полного отчета о системах вооружений, которые были отправлены в Украину. Белый дом призывают предоставить доказательства того, что власть не ставит под угрозу программы вооружений американской армии, а также помощь Тайваню и Израилю.