Израиль заявил о поражении 11 тысяч объектов ХАМАС в Газе

Израильские войска от 7 октября поразили более 11 тысяч объектов в секторе Газа, принадлежащих боевикам ХАМАС и другим террористическим группировкам. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Укринформ.

Отмечается, что ночью силы Израиля нанесли удар по зданию в Джабалии, где находились боевики ХАМАС. Многоэтажное здание было "расположено вблизи школы, медицинского центра и государственных учреждений".

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате удара в Джабалии погибли 50 человек, еще 150 получили ранения.

Военно-воздушные силы Израиля также нанесли удары по командным центрам ХАМАС и другим террористическим центрам. Кроме того, был ликвидирован автомобиль с противотанковыми ракетами, направлявшийся в сторону действовавших в секторе подразделений боевиков.

По данным СМИ, сегодня может открыться пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом.