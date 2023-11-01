Из Газы начали эвакуацию иностранцев, пока без украинцев – дипломат

Эвакуационные процессы с сектора Газа начались. Об этом рассказал посол Украины в Египте Николай Нагорный, сообщает Радио Свобода.

Он говорит, что в настоящее время около 500 человек получили разрешение на выезд из сектора Газа. Однако пока это не касается украинских граждан.

"Около 500 человек получили разрешения. Принцип более-менее похож, что страны идут по алфавиту. Но пока это не наши граждане" , – говорит Нагорный.

По данным посла Украины в Египте, возросло количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газа. Сейчас в списке, который есть у посольства, 358 человек.

"У нас незначительным образом выросло количество людей, желающих эвакуироваться. По состоянию на сегодняшний день это уже 358 человек. Отработан практически алгоритм как это все будет осуществляться. В случае, если это все, начнется эвакуация. Как я говорил, списки переданы египетской и израильской стороне на согласование" , – говорит Нагорный.

По данным посольства Украины в Египте, на территории Полосы Газы есть украинцы в больницах, которые ранены или больны. Их эвакуации в случае предоставления разрешения должно способствовать Международное движение Красного Полумесяца в Египте, говорит посол:

"Установили контакты с Египетским Красным Полумесяцем. То есть египетская сторона будет в случае, когда будет разрешена эвакуация, готовая оказать содействие в вывозе этих людей на территорию Египта".

По информации с египетской стороны, говорит посол, с палестинской стороны есть около 7 тысяч иностранцев, желающих покинуть Сектор Газы. Это граждане США, России, Турции, Молдовы, Украины, Казахстана и других стран.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что группировка "Хамас" объявила о разрешении гражданам некоторых стран покинуть Сектор Газа.

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