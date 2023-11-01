В Сумах создали городскую военную администрацию – указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области" , - говорится в указе.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Сумской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.

Ее главой, согласно распоряжению президента Украины, стал заместитель председателя Сумской ОВА Алексей Дрозденко.

Задержание бывшего мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" при получении последнего транша - 1,4 млн грн.