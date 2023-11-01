В МИД Польши призвали остановить боевые действия в Газе
Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Израиль и ХАМАС немедленно остановить боевые действия, чтобы граждане могли безопасно покинуть сектор Газа, сообщает Европейская правда.
Об этом Рау заявил в среду в своем аккаунте в Twitter.
"Обе стороны конфликта в Газе должны немедленно прекратить боевые действия и разрешить гражданскому населению безопасно покинуть Сектор Газа", – отметил Рау.
Он добавил, что сотрудники дипломатической и консульской службы Польши и штаб-квартиры МИД прилагают все усилия, чтобы помочь оказавшимся в ловушке полякам выехать из зоны боевых действий.