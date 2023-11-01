Close button

В МИД Польши призвали остановить боевые действия в Газе

В МИД Польши призвали остановить боевые действия в Газе
Фото: Facebook

Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Израиль и ХАМАС немедленно остановить боевые действия, чтобы граждане могли безопасно покинуть сектор Газа, сообщает Европейская правда.

Об этом Рау заявил в среду в своем аккаунте в Twitter.

"Обе стороны конфликта в Газе должны немедленно прекратить боевые действия и разрешить гражданскому населению безопасно покинуть Сектор Газа", – отметил Рау.

Он добавил, что сотрудники дипломатической и консульской службы Польши и штаб-квартиры МИД прилагают все усилия, чтобы помочь оказавшимся в ловушке полякам выехать из зоны боевых действий.

Новости

Популярные темы форума

analytics