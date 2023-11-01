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В Одесской области ВСУ сбили две ракеты – Воздушные силы

В Одесской области ВСУ сбили две ракеты – Воздушные силы
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные уничтожили две ракеты Х-59 над Черным морем, которые запустили на Одесскую область.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"01 ноября 2023 зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования 'Юг' над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью силы ПВО уничтожили 18 беспилотников Shahed и одну ракету Х-59.

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