В Одесской области ВСУ сбили две ракеты – Воздушные силы
Украинские военные уничтожили две ракеты Х-59 над Черным морем, которые запустили на Одесскую область.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"01 ноября 2023 зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования 'Юг' над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью силы ПВО уничтожили 18 беспилотников Shahed и одну ракету Х-59.