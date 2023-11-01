В Сербии президент распустил парламент и объявил внеочередные выборы

Президент Сербии Александар Вучич своим указом распустил Народную скупщину (парламент) и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря, сообщает Европейская правда.

"На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Сербии, в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона о президенте республики, по аргументированному предложению правительства Республики Сербия от 30 октября 2023 года издаю указ о роспуске Народной скупщины" , – сказал Вучич.

Президент также подписал решение о назначении выборов депутатов Народной скупщины. Выборы назначены на 17 декабря.

"Уважаемые граждане, желаю вам счастливых выборов, мы живем в сложные для всего мира времена, во времена глобальных вызовов, войн и конфликтов, во времена, когда нам всем необходимо быть едиными в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия, во времена, когда мы столкнемся с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем" , – сказал Вучич в своем обращении после объявления выборов.

Он отметил, что для Сербии очень важно сохранить мир, стабильность, внутреннюю сплоченность и продемонстрировать демократию.

"Я бы сказал, что эта кампания является возможностью цивилизованно представить различные идеи, программы, политики, которые должны конкурировать, но которые никогда не будут угрожать нашему жизненно важному государству, народным и национальным интересам" , – сказал Вучич.

В понедельник правительство Сербии направило президенту республики аргументированное предложение о роспуске Народной скупщины и назначении выборов депутатов.

Как заявило правительство, проведение новых парламентских выборов в нынешних обстоятельствах обеспечило бы высшую степень демократии, уменьшило бы напряженность, созданную между противоположными позициями в обществе, отвергло бы исключительность и язык ненависти, а также подтвердило бы право свободно выражать мнения и взгляды на определенные политические, экономические и другие вопросы, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей.

В предложении о роспуске парламента, среди прочего, говорится о том, что в последнее время от части общественности раздаются призывы к проведению новых, внеочередных выборов депутатов, и что 11 сентября часть оппозиционных политических партий обратилась с такой просьбой к президенту.

В этом году в Сербии вспыхнули крупные антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая.