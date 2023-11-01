Украина оказала помощь энергетической системе Польши – министерство
31 октября Украина оказала аварийную помощь оператору системы передачи Польши. Об этом заявили в Министерстве энергетики, сообщает Лига.Бизнес.
"Вчера с 11:00 до 14:00 Украина оказывала аварийную помощь оператору системы передачи Польши. Ее суммарная величина составила 690 МВт-час", – говорится в сообщении.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 69,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 2222 МВт-час.
В целом электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
В то же время вчера в краткосрочный ремонт – в пределах одних суток – вышли два энергоблока.