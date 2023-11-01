Рынок новых авто продолжает расти: топ моделей октября
За год рынок новых авто вырос на 83% – в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто. По сравнению с сентябрем новых автомобилей стало больше на 0,7%.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили Toyota, которых было зарегистрировано 929 единиц. По сравнению с прошлым годом количество новых "Тойот" в Украине увеличилось на 40%.
Вторыми по популярности были авто Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 единиц.
На третьей позиции в рейтинге Skoda – 477 автомобилей (рост на 46%).
Четвертый результат у BMW – 461 авто (+255%).
Замыкает лидерскую пятерку Renault – 432 автомобиля (+60%).
Также в десятку марок октября 2023 года вошли следующие марки:
- Nissan – 309 ед.;
- Huyndai – 240 ед.;
- Mercedes-Benz – 224 ед.;
- Mazda – 220 ед.;
- Peugeot – 200 ед.
Титул бестселлера месяца на рынке новых авто достался автомобилю Renault Duster – 387 регистраций.
Всего с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.