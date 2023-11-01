В "Укрэнерго" опровергли информацию об "аварийной помощи" энергосистеме Польши

Польский оператор системы распределения PSE выкупил излишки электроэнергии, произведённые украинскими электростанциями из возобновляемых источников. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Внимание! Вчера Украина не оказывала аварийную помощь Польше, сообщения об этом не соответствуют действительности. Польский оператор энергосистемы PSE, по запросу "Укрэнерго", предоставил аварийную помощь путем срочной покупки излишков украинской электроэнергии" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объяснили, что вчера в дневные часы был зафиксирован профицит электроэнергии, причиной которого стала активная работа электростанций на ВИЭ в солнечный и ветреный день. Чтобы поддержать баланс между производством электричества и потреблением, Укрэнерго обратилось в PSE с запросом на срочную закупку излишков объемом 690 МВт-ч.

Сообщается также, что в среду импорт электроэнергии запланирован в вечерние часы из Молдовы и Польши общим объемом 2456 МВт-час. Экспорт осуществляется в дневные и ночные часы в Молдову общим объемом 1120 МВт-час.