Кабмин изменил правила экспорта агропродукции

Кабинет министров принял новый порядок экспорта агропродукции, по которому экспортировать ее смогут только экспортеры, включенные в Государственный аграрный реестр, или компании, получившие лицензию на такой экспорт.﻿ Об этом говорится в двух постановлениях правительства, опубликованные вечером 31 октября, сообщает Экономическая правда.

Постановление №1132 определяет, что экспортировать зерно смогут только компании, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для попадания туда компания должна соответствовать ряду критериев:

должны быть плательщиком НДС на 23 февраля 2022 года и на момент подачи заявки в реестр;

не иметь опыта невозврата валютной выручки в Украину.

Новый порядок экспорта начинает действовать уже с 1 ноября.

Зато другим постановлением №1133 определено, что компании, которые не будут подпадать под эти критерии, будут проходить более жесткий контроль - они должны будут получить лицензию на проведение экспорта агропродукции.

Эта процедура вступит в силу через 10 дней после публикации, то есть 10 ноября.

Это означает, что в ближайшее время экспорт зерновых будут осуществлять только "белые" компании, которые смогут попасть в ДАР.

Кроме того, накануне в аграрных ассоциациях отмечали, что предельные сроки возврата выручки уменьшатся со 180 до 90 суток, а Нацбанк запретит закрывать счета до поступления средств за экспорт зерна. Для таких изменений необходимо решение правления НБУ, и его пока еще не принимали.

Такие решения приняты для борьбы с теневым экспортом агропродукции из Украины, следствием чего является невозврат валютной выручки в Украину.

Согласно оценкам НБУ, которые есть в распоряжении ЭП, в 2022-2023 годах (до 20 сентября) объем валютной выручки от агроэкспортеров, которая не поступила в установленные законом сроки, составляет около 2 млрд долл (эквивалент 80 млрд грн). Суммарный объем денег, которые экспортеры не завели в Украину, глава НБУ Андрей Пышный оценил в 8 млрд долл.

Инициатива правительства может нести коррупционные риски, в частности, из-за возможности в "ручном режиме" отбирать компании, которым можно вывозить зерно, если только внесение в реестр не будет происходить автоматически на основании поданных документов.

К тому же, если компания захочет лицензировать свой экспорт, ей могут отказать, даже если она подпадает под все критерии - просто по обращению Минагро о наличии "других оснований" для отказа.