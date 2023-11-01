КНДР передала РФ миллион артснарядов – разведка Южной Кореи

Северная Корея отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщили на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, сообщает Лига.net.

Как рассказал журналистам присутствовавший на брифинге Ю Сан Бом, член парламентского комитета по разведке, Национальная разведывательная служба считает, что Северная Корея уже передала РФ более 1 млн артиллерийских снарядов, которые Россия намерена использовать в Украине. С августа было осуществлено около 10 поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

Переданного количества снарядов армии Росси хватит примерно на два месяца обстрелов, считают военные.

По данным разведки, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.