В Британии назвали слово года

Словарь английского Collins назвал слово 2023 года. В сообщении 1 ноября пресс-служба словаря определила главным слово аббревиатуру AI – "искусственный интеллект", или ИИ, сообщает Радио Свобода.

Авторы словаря назвали "революционной" языковую модель на основе ИИ, которая получила распространение в конце 2022 года.

"Хотя люди, разумеется, были очарованы, они тоже начали немного волноваться. Если бы компьютеры вдруг стали экспертами в этой самой человеческой области – языке – что дальше? Это повлекло за собой взрыв дебатов, проверок и прогнозов, и это более чем достаточное обоснование для слова Collins 2023 года: ИИ" , – говорится в комментарии.

Словарь определяет ИИ как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ". Он отмечает, что такое определение отражает глубинный характер "стоящего перед нами вызова: действительно ли машины могут стать человекоподобными? И как это повлияет на наш вид?".

В краткий перечень также вошли такие термины, как:

de-influencing – использование публичными лицами своего влияния, чтобы обезопасить аудиторию от определенных продуктов или решений

nepo-baby – известный человек, чьей карьере, согласно общественному мнению, способствовал наличие известных родителей

canon event – "каноническое событие", опыт, ставший решающим для формирования характера или идентичности личности

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