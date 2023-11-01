В ГУР объяснили, почему слухи о смерти Путина полезны для Украины

В Главном управлении разведки Минобороны назвали периодические слухи о якобы "смерти" Владимира Путина инструментом влияния на самого диктатора﻿ Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире радио NV, сообщает Деловая столица.

Военный утверждает, что подобные слухи — это инструмент влияния на Путина, поскольку представитель Кремля Дмитрий Песков был вынужден реагировать и опровергать подобную информацию.

"Это внутренняя история для РФ и российского населения. Путину это мало помогает, потому что в России много сторонников конспирологических теорий. Внутреннее противостояние в России продолжается, оно проявляется и в таких информационных кампаниях" , — сказал Юсов.

Он назвал такие кампании "полезным объектом для наблюдения".