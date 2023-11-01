В Секторе Газы заявили о почти 9 тысячах погибших

Подконтрольное ХАМАСу министерство здравоохранения Газы заявило, что более 8,7 тысяч палестинцев погибли в результате боевых действий, начавшихся после нападения боевиков этой группировки на Израиль 7 октября, сообщает Укринформ.

По данным Минздрава Газы, с 7 октября было убито 8796 палестинцев, в том числе 3648 детей.

Издание отмечает, что данные министерства, которым руководит ХАМАС, не были проверены независимо.

Считается, что 1,4 миллиона человек в Газе покинули свои дома. КПП "Рафах" на границе Газы и Египта был открыт сегодня впервые с 7 октября, ожидается, что до 500 иностранных граждан и 81 тяжелораненый могут покинуть сектор Газа.