В Украине запустят большую программу по изучению английского – Шмигаль

Английский язык в Украине получит статус международного общения. Для украинцев запустят обширную программу по изучению английского.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава правительства анонсировал запуск доступной программы по изучению английского языка. По его словам, программа будет открыта для каждого, независимо от финансового состояния или места жительства, с индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам.

Шмыгаль объяснил, что обязательное изучение английского языка начнется с госслужащих. Уровень знания английского для них должен быть не ниже В2.

Премьер добавил, что это требование связано с европейской интеграцией Украины. В странах ЕС все государственные служащие свободно владеют английским языком.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в парламент законопроект, официально закрепляющий его статус как языка международного общения в Украине.