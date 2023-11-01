В ЕС "в ужасе" из-за удара Израиля по лагерю беженцев на севере Газы

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель выразил возмущение многочисленными жертвами среди гражданских после удара Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газы и напомнил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право, сообщает Европейская правда.

"Основываясь на четком заявлении Совета ЕС, что Израиль имеет право защищаться с соблюдением международного гуманитарного права и гарантируя защиту всех гражданских, я в ужасе от большого количества жертв после удара Израиля по лагерю беженцев в Джабалии" , – написал Боррель.

Высокий представитель ЕС напомнил слова генсека ООН о том, что международное гуманитарное право нельзя применять избирательно.

"Законы войны и человечность всегда должны применяться, в том числе когда речь идет о гуманитарной помощи... ЕС с прошлой недели призывает к гуманитарным коридорам и паузам в боевых действиях для гуманитарных нужд. С каждым днем ситуация ухудшается и это становится еще более актуально. Безопасность и защита гражданских – это не просто моральное, но и юридическое обязательство" , – подчеркнул Боррель.

Также он осудил атаки израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.

В Европейской службе внешних дел также сообщают, что 30-31 октября Боррель провел серию встреч с представителями власти Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Организации исламского сотрудничества, чтобы донести позицию Европейского Союза относительно событий на Ближнем Востоке.