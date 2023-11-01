Турция готова быть гарантом мира между Израилем и Палестиной – МИД

Турция готова прилагать усилия по прекращению огня и установлению устойчивого мира между Палестиной и Израилем, а также готова быть гарантом при выполнении договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции после встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном в Анкаре, сообщает Укринформ.

"Турция полна решимости внести свой вклад в координацию с нашими друзьями, чтобы сначала достичь прекращения огня, а затем устойчивого мира. Мы также готовы взять на себя ответственность как гарант при выполнении соглашения" , - сказал Фидан.

По его словам, целью усилий является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Путь достижения мира как для Палестины, так и для Израиля лежит через решение о создании двух государств" , – заявил турецкий министр.

Он отметил, что лучшей площадкой для переговоров будет международная конференция мира.