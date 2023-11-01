Турция готова быть гарантом мира между Израилем и Палестиной – МИД
Турция готова прилагать усилия по прекращению огня и установлению устойчивого мира между Палестиной и Израилем, а также готова быть гарантом при выполнении договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции после встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном в Анкаре, сообщает Укринформ.
"Турция полна решимости внести свой вклад в координацию с нашими друзьями, чтобы сначала достичь прекращения огня, а затем устойчивого мира. Мы также готовы взять на себя ответственность как гарант при выполнении соглашения", - сказал Фидан.
По его словам, целью усилий является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
"Путь достижения мира как для Палестины, так и для Израиля лежит через решение о создании двух государств", – заявил турецкий министр.
Он отметил, что лучшей площадкой для переговоров будет международная конференция мира.