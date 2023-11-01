Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть погибший
В среду 1 ноября российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, погиб гражданский, который в это время шел по улице, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко.
"1 ноября в 12:30 рашисты совершили очередной террористический акт против гражданского населения - цинично обстреляли одно из сел Камышеваской ОТГ из РСЗО.
В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, который в это время передвигался по улице населенного пункта. Также повреждены частные дома местных жителей".