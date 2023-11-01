Новый посол Чехии начинает работу в Украине

Новый посол Чехии в Украине Радек Пех прибыл в Киев и вручил в МИД Украины копии верительных грамот, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

1 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Чехии Радека Пеха.

Перебийнис высоко оценил активизацию политического и секторального диалога между Украиной и Чехией, прежде всего в контексте противодействия российской вооруженной агрессии, а также выразил благодарность за неизменную поддержку Чехией Украины на международной арене.

"Отдельное внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины", – добавили в МИД.

Напомним, до назначения послом в Украине Радек Пех возглавлял чешское дипломатическое представительство в Дании. До того он работал в чешских диппредставительствах в Финляндии, Эстонии, Румынии, Молдове и Литве и возглавлял различные департаменты МИД Чехии.

Меняется также посол Польши в Украине – вместо Бартоша Цихоцкого на эту должность назначили историка, эксперта-международника Ярослава Гузы.