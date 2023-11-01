ОВА: Россияне сбросили две авиабомбы на детский сад в Херсонской области

В среду 1 ноября российские захватчики сбросили две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонской области, разрушив здание, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"На заведение, в котором когда-то воспитывали малышей, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы".

По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Что предшествовало: Вечером 31 октября российские военные обстреляли село Чайкино в Херсонской области, в результате чего погиб человек. За сутки в области получили ранения 8 человек, в том числе двое - вечером.