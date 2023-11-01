FT: Газовые хранилища ЕС почти заполнены, избыток размещают в Украине

Газовые хранилища в ЕС почти полностью заполнены, что заставляет энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине накануне пикового спроса в зимние месяцы, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

Так, согласно данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС заполнены почти на 99%, что превышает целевой показатель Брюсселя - 90% мощностей до ноября.

"Этот показатель свидетельствует о том, что в этом году в регионе хранится гораздо больше газа, чем некоторые опасались после полномасштабного вторжения России в Украину, благодаря продолжению импорта сжиженного природного газа и уменьшению спроса" , - пишет издание.

По словам FT, это делает ЕС менее уязвимым к энергетическому шоку, хотя и не гарантирует, что континент будет иметь все необходимые энергозапасы на следующую зиму.

"Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если только не произойдет каких-то серьезных незапланированных перебоев в поставках или длительных похолоданий, которые поразят Европу и Азию одновременно" , - сказала руководитель отдела европейского газового ценообразования Argus Наташа Филдинг.

"Европа запаслась настолько хорошо, насколько это возможно" , - добавила она.

По словам FT, поскольку хранилища ЕС почти заполнены, компании все чаще обращаются к Украине, где находятся крупнейшие в Европе хранилища, для хранения своих запасов, что привело к тому, что количество природного газа, хранящегося в Украине, достигло самого высокого уровня с начала полномасштабного российского вторжения в прошлом году.

"Украина стала альтернативой для хранения газа, несмотря на риски, связанные с российским вторжением, отчасти потому, что она предложила такие стимулы, как дешевые тарифы на хранение и освобождение от таможенных пошлин на три года, что позволяет легко реимпортировать газ в ЕС.

По данным "Нафтогаза", хранилища в стране расположены преимущественно глубоко под землей на западе страны, вдали от линии фронта, и сейчас содержат более 2 млрд кубометров газа, принадлежащего компаниям из ЕС" , - добавляет издание.

Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что европейские компании берут на себя "чистый коммерческий риск", размещая свой газ в украинских хранилищах, которые, несмотря на то, что находятся далеко от зоны боевых действий, все еще могут стать мишенью для российских ударов, отмечает FT.

Напомним:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 ноября превысили 16 миллиардов кубометров.