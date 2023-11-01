Азарову объявили подозрение в информдеятельности в пользу России

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в деятельности в пользу Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как выяснили следователи, Азаров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и по настоящее время использовал российские медиа и Интернет для активной информационной деятельности и сотрудничества с Россией.

Он регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов и продвигает там российские нарративы. Таким образом, его действия направлены на дискредитацию украинского государства.

В видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и медиапорталах российских СМИ, Азаров оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины начатую еще в 2014 году, а также оккупацию части территории Украины. Он публично призывает к свержению конституционного строя в Украине насильственным путем.

Азаров призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком".

Что предшествовало

Напомним, 12 октября стало известно, что экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, объявили о подозрени . Они могли распространять русскую пропаганду с нарративами Кремля в соцсетях.

В частности, Парнишка, по версии правоохранителей, оказалась администратором Telegram-канала Азарова.

Вести его женщине помогала бывшая чиновница одной из столичных РГА Елена Хохлова. В настоящее время она находится на территории РФ.