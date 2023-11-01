СМИ: Украинские военные получили 40 французских бронемашин AMX-10RC

Украинские военные получили в свое распоряжение 40 французских бронемашин AMX-10RC, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает bulgarianmilitary.

По данным аналитиков, AMX-10RC уже использовались Украиной во время летнего контрнаступления и участвовали в боевых действиях на передовой. Однако тогда ВСУ потеряли пять таких бронемашин и их решено было переместить на вторую линию фронта.

При этом в последние недели начала появляться информация о том, что AMX-10RC снова используются в боевых действиях. А Украина получила дополнительную партию из 40 бронемашин.

AMX-10RC впервые был представлен французской армии в 1981 году. Его основным боевым вооружением является точная 105-мм пушка F2 BK MECA L/47, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом NF1 или 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2HB для повышения огневой мощи.

Для основного вооружения стандартный боекомплект составляет 38 снарядов, а для пулемета – 4000.

AMX-10RC имеет дизельный двигатель Baudouin Model 6F11 SRX мощностью 280 л. Это позволяет автомобилю развивать скорость до 85 км/ч на асфальтированной поверхности и до 45 км/ч на бездорожье. В зависимости от конкретной комплектации масса автомобиля составляет от 15,8 до 22 т.

AMX-10 RC

Ранее сообщалось, что легкие французские танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть находится на передовой.

В феврале сообщалось, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC .