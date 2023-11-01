В ГПСУ напомнили, что за границу нельзя выехать по паспорту в "Дії"

Пограничники напомнили, что украинцы не могут и не могли пересекать государственную границу с помощью электронного паспорта в приложении "Дія", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Госпогранслужба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП.

"Еще раз отметим, согласно требованиям законодательства, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не являются документами, дающими право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину.

Для пересечения границы у лица загранпаспорт должен присутствовать физически. Е-паспорта могут помочь пограничникам осуществить дополнительную идентификацию личности".

На уточняющий вопрос УП, выпускают ли сейчас из Украины ее граждан по внутреннему паспорту (исключительно бумажному), Демченко отметил, что это возможно в отдельных исключительных случаях: если украинцы реально спасаются от войны, выехав из районов боевых действий, потеряли заграничные документы для выезда, и не имеют возможности их восстановить, и по договоренности со смежной стороной. Однако он напомнил, что в соседних странах граждане все равно столкнутся с необходимостью наличия бумажных документов. Поэтому лучше оформлять загранпаспорт еще до пересечения границы.

В ГПСУ отмечают, что в то же время при прохождении контроля пограничники могут принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, что человек имеет инвалидность, или другие, необходимые для пропуска через границу определенных категорий граждан.

Однако, если у инспекторов Госпогранслужбы возникнут сомнения относительно действительности документов в "Дії" и подлинности самого мобильного приложения, может быть проведена дополнительная проверка.

Что предшествовало: В телеграмм-каналах начали распространяться сообщения, что пограничники не принимают е-документы в приложении "Дія" для пропуска через границу, со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука в интервью "Интерфакс-Украина". В то же время привычный факт-чекинг позволяет убедиться, что в цитатах Матвийчука нет такого месседжа.

Еще в июне 2020 года Государственная пограничная служба обращала внимание на то, что граждане Украины не могут использовать электронный паспорт для пересечения государственной границы.

Отмечалось, что предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дія" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню четко определенным соответствующим постановлением".