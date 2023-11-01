Боррель: ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду отметил, что Брюссель продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в соцсети Twitter (X).

Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.

"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.

Russian aggression against #Ukraine has reached a new peak of ruthlessness, with more than 100 towns and villages targeted in 24 hours.



Moscow should have no illusions: other crises will not divert our attention from Ukraine.



Our support continues, as long as needed — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября возникли опасения, что поддержка израильской стороны со стороны Запада отвлекает от полномасштабной российской агрессии против Украины.

Ранее западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уверяли, что это не так.

А глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встреча советников на Мальте продемонстрировала широкую поддержку Украины государствами мира на фоне обострения на Ближнем Востоке.