Боррель: ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду отметил, что Брюссель продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в соцсети Twitter (X).
Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.
"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.
После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября возникли опасения, что поддержка израильской стороны со стороны Запада отвлекает от полномасштабной российской агрессии против Украины.
Ранее западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уверяли, что это не так.
А глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встреча советников на Мальте продемонстрировала широкую поддержку Украины государствами мира на фоне обострения на Ближнем Востоке.