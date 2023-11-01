Минобороны назначило менеджера тыла, который будет закупать продукты для ВСУ

Министр обороны подписал приказ о назначении опытного менеджера Арсена Жумадилова гендиректором Государственного оператора тыла, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает МВД.

По данным МВД, Жумадилов прошел все необходимые проверки и официально был назначен на должность.

Его ведомство будет заниматься обеспечением питания в ВСУ, проведением закупок и поставками, которые уже ожидаются во втором квартале 2024 года.

Для того чтобы данное предприятие заработало юридически, осталось, чтобы Кабинет Министров поддержал два постановления, предложенные Министерством обороны.

"Что касается одного постановления, то мы уже ожидаем положительного решения. Второе постановление, я ожидаю, будет принято до 15 ноября. И тогда Государственный оператор тыла заработает на 100%" , - рассказал заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

Напомним, что сейчас МВД закупает еду для ВСУ по новым правилам. Они будут действовать на переходный период, пока Государственный оператор тыла возьмет на себя все обязанности по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Украины.

Что этому предшествовало?

Старт реформ тыловых закупок был объявлен еще в апреле этого года. Тогда же был подписан трехлетний контракт с директором ГП "Медзакупки Украины" Арсеном Жумаделовым, которому изначально было поручено реализацию проекта.

Уже в конце августа бывший министр обороны Алексей Резников назначил Жумадилова руководителем агентства ресурсного обеспечения ВСУ. На тот момент агентство существовало только на бумаге.