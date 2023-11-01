В "ДНР" состоялось судилище над тремя украинскими военными - Лубинец
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что террористы "ДНР" приговорили одного украинского военного к пожизненному заключению, еще двоим "приговорили" 30 лет за решеткой, сообщает Украинская правда.
Об этом он написал в Telegram.
"Сегодня так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" приговорил трех украинских военных по надуманным статьям. К пожизненному заключению — начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмычевского. 30 лет за решеткой получили двое бойцов 56 ОМПБр — гранатометчик Дмитрий Добровольский и наводчик Александр Ромашин".
Лубинец подчеркнул, что оглашенные приговоры производятся непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями и являются незаконными.
Принятые так называемыми "судами" квазиобразований (вроде "ДНР") "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением.
Предыстория:
- Летом 2022 года оккупанты планировали провести во временно оккупированном Мариуполе показательный "суд" над пленными защитниками "Азовстали" на День Независимости Украины.
- В июне в российском Ростове-на-Дону устроили показательное судилище над 22 "азовцами", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", среди них было восемь женщин.
- Так называемый суд террористической организации "ДНР" 16 августа приговорил к 24 годам заключения двух пленных азовцев Павла Артеменко и Антона Романюка, а терробороновца Виталия Миненко − к 21 году колонии.