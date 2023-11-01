ЦАХАЛ объявил о прорыве передовой линии обороны ХАМАСа на севере Газы

Сухопутные силы Израиля прорвали передовую линию обороны ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

По его словам, наземная операция ЦАХАЛ продвигается по плану.

" Благодаря предварительной планировке, точным данным разведки и совместным атакам с земли, воздуха и моря. Наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа" , - говорит Хагари.

Наземная операция израильской армии

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.