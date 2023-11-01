ОВА: Российская армия обстреляла 7 пограничных громад Сумщины
За день 1 ноября российская армия совершила 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА в Facebook.
"Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины".
Детали:
- По Юнаковской громаде враг ударил из минометов (3 взрыва).
- По Середино-Будской общгромаде ине с территории РФ совершены минометные обстрелы (15 взрывов).
- В Дружбовской громаде зафиксирован обстрел из самолета - НАР (2 взрыва) и минометный обстрел (8 взрывов).
- По Великописаревской громаде россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (20 взрывов).
- В Краснопольской громаде с территории РФ совершены минометные обстрелы (23 взрыва).
- В Белопольской громаде были артобстрел (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
- По Миропольской громаде враг сбросил 10 мин.