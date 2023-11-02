CNN: Из Газы выехали 360 иностранцев и 81 раненого палестинца

81 тяжело раненый палестинец и 360 владельцев иностранных паспортов покинули Сектор Газа в среду через пограничный пункт "Рафах".﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного чиновника египетского правительства, поскольку они не имеют права общаться со СМИ, сообщает Украинская правда.

Чиновник сказал, что люди сейчас направляются в Каир, где некоторые вылетят обратно в свои страны. Среди них есть граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, США и Франции.

Все 22 международных сотрудника "Врачей без границ" также покинули Газу, а новая медицинская бригада готова зайти в палестинский анклав, "если позволит ситуация", сообщила благотворительная организация в среду.

По словам египетского чиновника, 491 иностранный гражданин был зарегистрирован для эвакуации в Египет, но 130 либо не успели пересечь границу, либо отказались пересекать без своих семей, имена которых не были зарегистрированы в списке.

Согласно информации источников, знакомых с переговорами, выход заложников стал результатом соглашения, заключенного при посредничестве Катара между Израилем, ХАМАС и Египтом в координации с США.