Курс валют НБУ на 2 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 1 ноября, понизился до уровня 36.27 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 31 коп до 38.23 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.90 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 43.97 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 16 коп до 39.94 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 12 коп до 8.56 за 1 польский злотый.