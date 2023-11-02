Курс валют НБУ на 2 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 1 ноября, понизился до уровня 36.27 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 31 коп до 38.23 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.90 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 43.97 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 16 коп до 39.94 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 12 коп до 8.56 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.265500
|EUR
|Евро
|38.231100
|RUB
|Рубль
|0.390400
|GBP
|Фунт стерлингов
|43.971900
|CHF
|Швейцарский франк
|39.940000
|PLN
|Польский злотый
|8.562700