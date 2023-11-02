Нацбанк продал из резервов рекордный объем долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре 2023 продал на межбанковском валютном рынке 3,338 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года (3,956 млрд долларов).﻿ Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По сравнению с сентябрем объем продажи валюты вырос на 24%.

Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 22,604 млрд долларов.

Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около 2,8 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в октябре 2023 года:

Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки - 1,15 млрд долларов США (грант).

Средства от ЕС - девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.

Грант от США - части пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов грантового финансирования от Соединенных Штатов.