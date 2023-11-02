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ВСУ уничтожили более 900 окупантов, самолет и 42 артсистемы – Генштаб

ВСУ уничтожили более 900 окупантов, самолет и 42 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 930 окупантов, а также уничтожили один самолет, 18 танков, 42 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 302 420 (+930) человек,
  • танков − 5 241 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 877 (+43) ед,
  • артиллерийских систем − 7 292 (+42) ед,
  • РСЗО − 850 (+4) ед,
  • средств ПВО − 566 (+3) ед,
  • самолетов − 322 (+1) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 488 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 549 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 658 (+34) ед,
  • специальной техники – 1 032 (+13) ед.

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