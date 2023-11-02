ВСУ уничтожили более 900 окупантов, самолет и 42 артсистемы – Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 930 окупантов, а также уничтожили один самолет, 18 танков, 42 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили: