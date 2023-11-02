ВСУ уничтожили более 900 окупантов, самолет и 42 артсистемы – Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 930 окупантов, а также уничтожили один самолет, 18 танков, 42 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 302 420 (+930) человек,
- танков − 5 241 (+18) ед,
- боевых бронированных машин – 9 877 (+43) ед,
- артиллерийских систем − 7 292 (+42) ед,
- РСЗО − 850 (+4) ед,
- средств ПВО − 566 (+3) ед,
- самолетов − 322 (+1) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 488 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 549 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 658 (+34) ед,
- специальной техники – 1 032 (+13) ед.