В ХАМАСе заявили, что будут продолжать атаки, пока не уничтожат Израиль

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль, сообщает Украинская правда.

"Израиль − это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой безопасностную, военную и политическую катастрофу для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить" , – заявил Хамад.

Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его надо "стереть с лица земли".

На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".

"Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвал свое наступление 7 октября − ред.) − это лишь первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников" , – сказал член ХАМАСа.

Он также повторил лживое утверждение о том, что ХАМАС не планировал наносить вред гражданскому населению, объяснив массовые убийства тем, что якобы на местах возникли "осложнения".

За последние три недели появились неопровержимые доказательства преднамеренных нападений на израильское гражданское население, которые осуществлялись по указаниям командиров ХАМАСа. Во многих случаях террористы ходили от дома к дому и казнили или сжигали целые семьи. Еще около 260 гражданских лиц были убиты на музыкальном фестивале под открытым небом.