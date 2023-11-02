В Госдепе убеждены, что Конгресс одобрит законопроект в поддержку Украины

Соединенные Штаты не потеряли внимания к необходимости поддержки Украины, а запрос на финансирование Украины будет принят Конгрессом, когда его выдвинут на голосование. Уверенность в этом выразил спикер Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга, сообщает Голос Америки.

"Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – он пройдет в обеих палатах Конгресса" , – подчеркнул Миллер.

Спикер Госдепа подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами продолжает быть по-прежнему важна: "Соединенные Штаты помогут Украине защититься от ужасных атак, которые Россия осуществляла и продолжает осуществлять против украинцев" .

Миллер отметил, что Соединенные Штаты "ни в коем случае не потеряли внимания к необходимости поддерживать Украину".

"Вот почему вы видели, как президент в Овальном кабинете произнес речь о нашей поддержке Украины. Мы будем и дальше оставаться сосредоточены на этом" , - добавил спикер Госдепа.

Президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом более 105$ миллиардов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования на помощь Украине. Новый спикер Палаты представителей настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом в отдельности.

31 октября Белый дом опубликовал обращение к республиканцам Палаты представителей Конгресса США, в котором призвал республиканцев в Конгрессе не политизировать помощь Израилю и Украине.

В свою очередь, во вторник на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин убеждали законодателей поддержать инициативу Байдена по дополнительной помощи Израилю и Украине.