Украине купили в банках максимальное количество валюты с 2014 года

Население Украины в октябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 590 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,330 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 739,4 млн долларов.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, в октябре украинцы купили максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года - 782,5 млн долларов.

Данные показывают, что более половина валюты (359,3 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 15,053 млрд долларов и купили 18,198 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 3,145 млрд долларов.

Безналичная валюта

В конце августа НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.