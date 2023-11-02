В Украине планируют снова продлить военное положение и мобилизацию

С началом полномасштабного вторжения в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. Пока они действуют до 15 ноября, но этот правовой режим может быть продлен, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование запланировано на следующую неделю.

По его словам, скорее всего, это "будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года. То есть снова на 90 дней".

Это будет уже девятое продолжение военного положения и мобилизации после 24 февраля.

Что известно о сроках

С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали уже неоднократно:

В частности, Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Почему вводится военное положение

Военное положение в Украине было введено из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Что предполагает всеобщая мобилизация

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье The Economist написал о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.