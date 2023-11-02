КНДР могла передать РФ баллистические ракеты – Южная Корея

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР могла передать России баллистические ракеты малой дальности и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов, в дополнение к артиллерийским снарядам для войны против Украины, сообщает Укринформ.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сделал такую оценку на фоне беспокойства по поводу усиления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и президентом России Владимиром Путиным в сентябре.

Северная Корея, возможно, уже поставляла другое оружие в Россию, включая боеприпасы для танков Т-серии, противотанковых управляемых ракет, ракетных установок, винтовок и пулеметов и, возможно, даже баллистических ракет малой дальности.

"С середины 20 ﻿﻿ 22 года есть признаки снабжения оружия Северной Кореей в Россию, а торговля оружием морскими путями выросла в августе незадолго до визита Ким Чен Ина в Россию" , - сказал высокопоставленный чиновник журналистам.

По данным военных, суда Северной Кореи были замечены во время их путешествия в Россию раз в неделю в период с августа по сентябрь. Однако три-четыре корабли были зафиксированы каждые три-четыре дня, начиная с октября.

В знак "благодарности" КНДР Россия может рассмотреть возможность передачи стране технологической поддержки северокорейскому военному спутнику, ядерному оружию, а также истребителям и системам ПВО.