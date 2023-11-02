Эвакуация из Газы: Египет примет около 7 тысяч иностранцев

Египет заявляет, что около 7000 владельцев иностранных паспортов смогут выехать из Сектора Газа через КПП "Рафах".﻿﻿ Об этом заявил помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат на встрече с иностранными дипломатами, сообщает Украинская правда.

По информации СМИ, Хайрат заявил, что Египет готовится "способствовать приему и эвакуации иностранных граждан из Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах". Он добавил, что речь идет об около 7000 человек, представляющих более 60 национальностей.

Вчера посол Украины в Египте Николай Нагорный также подтвердил, что эвакуировать планируют около 7000 иностранцев. В украинском списке – 358 человек.