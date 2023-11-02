Байден поддержал перемирие между Израилем и ХАМАСом для освобождения заложников

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Израиль и боевики ХАМАС должны приостановить боевые действия для освобождения заложников, но не поддержал полное прекращение огня, сообщает Европейская правда.

Он сделал свой комментарий, отвечая протестующему во время политического сбора средств в Миннеаполисе. Он посетил Миннесоту, чтобы заручиться поддержкой своей экономической политики и собрать деньги на свое переизбрание.

Протестующий перебил Байдена, сказав: "Мне нужно, чтобы вы немедленно призвали к прекращению огня" .

"Я думаю, что нам нужна пауза. Пауза означает дать время, чтобы вывести заложников" , – ответил американский президент.

Ранее в среду Байден столкнулся с демонстрациями в Миннесоте из-за поддержки военного наступления Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.

"Я понимаю эмоции. Для израильтян это невероятно сложно. Это также невероятно сложно для мусульманского мира" , – сказал он.

Во время сбора средств в Миннеаполисе Байден заявил, что поддерживает решение, которое приведет к созданию палестинского государства рядом с Израилем. Но он также защитил право Израиля атаковать ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической группой.